31 марта 2026 в 09:45

В Минобороны раскрыли детали боев за Луговское

Минобороны: ВС России зачистили более 150 зданий в Луговском

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В ходе наступательных действий подразделения группировки «Восток» взяли под контроль населенный пункт Луговское в Запорожской области и прилегающую территорию площадью свыше 7 кв. км, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Минобороны России. По данным ведомства, в ходе операции была прорвана оборона ВСУ и уничтожены силы противника и его укрепленные позиции. Уничтожено более двух взводов личного состава противника, проведена зачистка свыше 150 зданий и укрепленных позиций.

Выдвинулись мы рано утром. <...> Продвигались группами при постоянной координации в ходе разведки с БПЛА. Уже в самом Луговском обнаружили, что противник оборудовал под разрушенными домами укрепленную сеть тоннелей. На подступах к первому опорному пункту по нам открыли пулеметный и минометный огонь, полетели вражеские FPV-дроны. Выручила слаженность: пока одна группа отвлекает огонь на себя, другие обходят и бьют с флангов, — заявил командир отделения с позывным Турист.

Подразделениям приходилось продвигаться от здания к зданию для выхода к подземным коммуникациям и огневым точкам. Оборудованные позиции, использовавшиеся как опорные пункты, последовательно ликвидировались в ходе зачистки.

Ранее сообщалось, что российские военные освободили два населенных пункта: Новоосиново в Харьковской области (подразделениями группировки войск «Запад») и Луговское в Запорожской области («Восток»). Бойцы закрепились на новых позициях в результате успешных наступательных действий.

До этого замкомандира гаубичной батареи Ленинградского гвардейского полка группировки войск «Север» с позывным Буксир сообщил, что российские военные уничтожили легкобронированную технику ВСУ и натовские образцы в ангаре с помощью гаубицы Д-30.

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
