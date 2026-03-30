30 марта 2026 в 12:31

Российские военные освободили еще два населенных пункта

ВС России освободили Новоосиново под Харьковом и Луговское под Запорожьем

Российские военные освободили два населенных пункта: Новоосиново в Харьковской области (подразделениями группировки войск «Запад») и Луговское в Запорожской области («Восток»), передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, бойцы РФ закрепились на новых позициях в результате успешных наступательных действий.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате активных действий освободили населенный пункт Луговское Запорожской области, — сказано в сообщении.

До этого Вооруженные силы России освободили населенный пункт Ковшаровка в Харьковской области. По данным ведомства, соответствующая операция была проведена военнослужащими группировки войск «Запад».

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВС РФ «перемалывают» подразделения ВСУ в Николаевке Донецкой Народной Республики. По его словам, это позволит начать наступление на Константиновку. Марочко добавил, что армия РФ начала продвигаться северо-западнее у Часова Яра — между Веролюбовкой и Марково.

