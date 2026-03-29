Российская армия освободила населенный пункт в Харьковской области ВС РФ освободили населенный пункт Ковшаровка в Харьковской области

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Ковшаровка в Харьковской области, сообщает пресс-служба Минобороны. По данным ведомства, соответствующая операция была проведена военнослужащими группировки войск «Запад».

Подразделениями группировки войск «Запад» в результате решительных действий освобожден населенный пункт Ковшаровка Харьковской области, — сказано в сообщении.

Накануне, 28 марта, пресс-служба Министерства обороны России проинформировала об освобождении Брусовки в ДНР. По данным ведомства, за успех операции также отвечали бойцы группировки войск «Запад».

До этого Вооруженные силы России установили полный контроль над населенным пунктом Песчаное в Харьковской области. Успех на данном участке фронта был достигнут в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Север».

Ранее бойцы «Севера» уничтожили пять радиолокационных станций противника в Харьковской области. Как уточнил командир батареи с позывным Дунай, потеря объектов обнаружения целей лишила украинскую сторону возможности вести разведку и выявлять скрытую технику.