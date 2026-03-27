Военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили пять радиолокационных станций Вооруженных сил Украины в Харьковской области, сообщил ТАСС командир батареи с позывным Дунай. По словам офицера, потеря объектов обнаружения целей лишила украинскую сторону возможности вести разведку и выявлять скрытую технику российских подразделений.

Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» поразили пять РЛС ВСУ в Харьковской области. Станции были обнаружены операторами разведывательных БПЛА в ходе изучения тыловых районов противника, их координаты были переданы расчетам артиллерийских орудий и операторам ударных дронов, — сказал он.

Ранее военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что освобождение Константиновки в Донецкой Народной Республике приближает стратегическое сражение за Славянск и Краматорск, а также способствует реализации ключевых задач специальной военной операции. По словам эксперта, данные боевые действия имеют историческую важность.

Кроме того, военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что российские вооруженные силы перейдут к систематическим ударам по ключевым объектам на Украине для снижения ее обороноспособности. По мнению специалиста, недавняя массированная атака со стороны ВС РФ уже привела в «оцепенение» украинское руководство.