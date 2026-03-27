27 марта 2026 в 09:31

ВС России «ослепили» украинскую армию в Харьковской области

Военнослужащие группировки «Север» уничтожили пять радиолокационных станций ВСУ

Фото: МО РФ
Военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили пять радиолокационных станций Вооруженных сил Украины в Харьковской области, сообщил ТАСС командир батареи с позывным Дунай. По словам офицера, потеря объектов обнаружения целей лишила украинскую сторону возможности вести разведку и выявлять скрытую технику российских подразделений.

Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» поразили пять РЛС ВСУ в Харьковской области. Станции были обнаружены операторами разведывательных БПЛА в ходе изучения тыловых районов противника, их координаты были переданы расчетам артиллерийских орудий и операторам ударных дронов, — сказал он.

Ранее военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что освобождение Константиновки в Донецкой Народной Республике приближает стратегическое сражение за Славянск и Краматорск, а также способствует реализации ключевых задач специальной военной операции. По словам эксперта, данные боевые действия имеют историческую важность.

Кроме того, военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что российские вооруженные силы перейдут к систематическим ударам по ключевым объектам на Украине для снижения ее обороноспособности. По мнению специалиста, недавняя массированная атака со стороны ВС РФ уже привела в «оцепенение» украинское руководство.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Братья не по крови, а больше!» Боец СВО о фронте и возврате к мирной жизни
«Исторические достижения»: подпись Трампа впервые появится на долларах
Одна страна Евросоюза может оказаться под санкциями США
Захарова двумя словами описала нападение на Русский дом в Праге
Военный вертолет едва не столкнулся с пассажирским самолетом в США
Минздрав нашел связь между алкоголем и бесплодием
Афганистан заинтересовался российским топливом
Наступление ВС РФ на Харьков 27 марта: ситуация в Купянске, контратаки ВСУ
Азиатская страна ужесточит правила получения гражданства
Пожар охватил исправительную колонию под Магаданом
Раскрыты востребованные направления отдыха за рубежом на майские праздники
Ванная как граница дня: переход от активности к отдыху
Британия призвала союзников по НАТО готовиться к наихудшему сценарию
Премьер Италии Мелони после позора на референдуме заняла еще один пост
Аналитик указал на ловушку для США в Иране
Назван процент россиян, доверяющих Путину
Россия ответила на выпад Румынии о появлении мин в Черном море
Составлен топ красных флагов, которые укажут на мошенников
США вновь испытали гиперзвуковую ракету Dark Eagle
Почему надежность поставщика становится нематериальным активом бизнеса
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

