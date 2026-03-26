Военэксперт назвал перспективы наступления ВС РФ после Константиновки

Освобождение Константиновки Донецкой Народной Республики — это шаг к стратегической битве за Славянск и Краматорск и выполнению глобальных целей СВО, сказал NEWS.ru военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, эти бои имеют историческое значение.

Расчленение группировки ВСУ в Константиновке — это первый признак ее общего краха. Тем самым наша армия открывает дорогу к главной стратегической, глобальной битве — за Славянск и Краматорск. Если мы ее возьмем, то значительно облегчим себе подходы к Славянску и Краматорску, — сказал Баранец.

Он уточнил, что бои за эти города обещают быть трудными, однако освобождение их необходимо.

Там нас ждут очень долгие, упорные и весьма жертвенные бои. Но они того стоят, потому что со взятием Славянска и Краматорска мы решаем историческую задачу — полное освобождение Донецкой Народной Республики по ее историческим административным границам, — отметил полковник в отставке.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что преждевременно говорить о триумфальном весеннем наступлении российских войск на Константиновку в ДНР. Он пояснил, что ситуация на линии соприкосновения остается сложной, поскольку этот крупный населенный пункт долгое время готовился украинской стороной к обороне.