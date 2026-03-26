26 марта 2026 в 14:38

Картаполов оценил возможность триумфального наступления на Константиновку

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Преждевременно говорить о триумфальном весеннем наступлении российских войск на Константиновку Донецкой Народной Республики, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с NEWS.ru. Он пояснил, что ситуация на линии соприкосновения остается сложной.

Наверное, преждевременно говорить о триумфальном весеннем наступлении, ситуация на фронте сложная. Практически на всех направлениях идут тяжелые бои, но тем не менее на всех направлениях наши войска успешно движутся вперед. Где-то быстрее, где-то медленнее, — сказал Картаполов.

Депутат пояснил, что обстановка в районе Константиновки достаточно непростая, поскольку этот крупный населенный пункт долгое время готовился украинской стороной к обороне. Он подчеркнул, что героизм и упорство российских бойцов позволяют преодолевать любые укрепления противника.

Ранее военный эксперт Виталий Киселев заявил, что ВСУ несут крупные потери в Константиновке. При этом, по его словам, снабжение украинских войск в этом городе нарушено. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Россия
ВС РФ
ДНР
Андрей Картаполов
Андрей Гайнутдинов
Елена Васильченко
