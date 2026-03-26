Что известно о крупных потерях ВСУ в Константиновке Военэксперт Киселев заявил о тяжелых потерях ВСУ в Константиновке ДНР

Украинские войска сталкиваются с серьезными потерями в Константиновке Донецкой Народной Республики, сообщил ТАСС военный эксперт Виталий Киселев. При этом их снабжение в городе оказалось дестабилизировано, уточнил собеседник агентства. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Ситуация для подразделений ВСУ, по оценке Киселева, продолжает стремительно ухудшаться на фоне действий российских сил. Военэксперт отметил, что подразделения армии России сумели рассечь украинскую группировку в Константиновке, вклинившись в оборонительные порядки противника и фактически разделив их на части.

Наш клин с востока пробил оборону, расширяем зону контроля. Логистика ВСУ нарушена, потери катастрофические, — пояснил он.

Он также добавил, что ранее украинское командование распространяло недостоверные сведения об успешных наступательных действиях в этом районе. По словам эксперта, несмотря на активные удары со стороны ВСУ, российские силы продолжают продвигаться в юго-восточной части города.

