Пушилин: ВС РФ продвигаются к Святогорску и Богородичному на севере ДНР

ВС России продвигаются к городу Святогорску на севере ДНР и близлежащему селу Богородичному, сообщил ИС «Вести» глава республики Денис Пушилин. Он добавил, что ожесточенные бои идут в Красном Лимане.

Здесь, на Краснолиманском направлении, мы фиксируем продолжающиеся бои в районе населенных пунктов Татьяновка, Пришиб, а также продвижение наших подразделений в направлении Святогорска и Богородичного, — сказал Пушилин.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские подразделения продвинулись к югу от Константиновки. По его словам, армия РФ улучшила позиции на западе указанного населенного пункта.

Также начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что российские военные из группировки «Запад» освободили населенные пункты Боровая и Кутьковка. Во время визита военачальник заслушал подробные доклады командующего группировкой Сергея Кузовлева, а также руководителей других войсковых объединений. По информации Министерства обороны России, бои велись в Великой Шапковке.