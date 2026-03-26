26 марта 2026 в 18:26

Украину предупредили о регулярных ударах ВС России, которые «вызовут шок»

Военэксперт Кнутов: РФ будет наносить регулярные удары, чтобы ослабить Украину

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Вооруженные силы России будут наносить регулярные удары по критическим объектам на территории Украины с целью ослабить оборонный потенциал страны, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, мощнейшая атака ВС РФ, произошедшая за последние сутки, уже «вызвала шок» у украинского руководства.

В сегодняшней атаке на территорию Украины участвовали около тысячи дронов. В основном ВС РФ работали по западной части страны, по Львову, Ивано-Франковску и другим городам. Были поражены здания СБУ, оборонные предприятия. Это, конечно, мощнейший удар, и он вызвал шок у киевского режима. Я думаю, что подобного рода акции с нашей стороны будут регулярными. Их цель — ослабить оборонный потенциал Западной Украины и киевского режима в целом, — пояснил Кнутов.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы РФ сместили акцент ударов на западные регионы Украины, поскольку Киев приближает свои объекты ВПК к границам с Польшей, пытаясь уберечь их от поражения. По его словам, такие действия являются плановой боевой работой российских сил, а не чем-то экстраординарным.

Украина
Россия
Львов
СВО
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александр Ефимов
А. Ефимов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
