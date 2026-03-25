Стало известно, почему ВС России сместили свои удары на Западную Украину Военэксперт Марочко: Украина продвигает объекты ВПК к границам с Польшей

Вооруженные силы РФ сместили акцент ударов на западные регионы Украины из-за того, что Киев приближает свои объекты ВПК к границам с Польшей, пытаясь уберечь их от поражения, заявил NEWS.ru военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, такие действия являются плановой боевой работой российских сил, а не чем-то экстраординарным.

Я не считаю чем-то сверхъестественным массированные удары ВС РФ по Западной Украине. Даже Минобороны заявляет, что будет отвечать на атаки, которые ВСУ осуществляют ежедневно против граждан России. Поэтому это плановая боевая работа. Смещение акцентов в сторону Западной Украины говорит лишь о том, что вся военная инфраструктура все ближе и ближе двигается к границам с Польшей. Естественно и логистика уменьшена, и украинцы и их западные кураторы думают, что они таким образом смогут частично обезопасить свой ВПК, — пояснил Марочко.

Ранее MK.RU сообщил, что массированная атака российских ударных беспилотников, продолжавшаяся почти сутки, стала потрясением для жителей западных регионов Украины. Как отмечает издание, пользователи соцсетей наблюдали пикирующие дроны в центре своих городов. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.