25 марта 2026 в 12:55

Стало известно, почему ВС России сместили свои удары на Западную Украину

Военэксперт Марочко: Украина продвигает объекты ВПК к границам с Польшей

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Вооруженные силы РФ сместили акцент ударов на западные регионы Украины из-за того, что Киев приближает свои объекты ВПК к границам с Польшей, пытаясь уберечь их от поражения, заявил NEWS.ru военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, такие действия являются плановой боевой работой российских сил, а не чем-то экстраординарным.

Я не считаю чем-то сверхъестественным массированные удары ВС РФ по Западной Украине. Даже Минобороны заявляет, что будет отвечать на атаки, которые ВСУ осуществляют ежедневно против граждан России. Поэтому это плановая боевая работа. Смещение акцентов в сторону Западной Украины говорит лишь о том, что вся военная инфраструктура все ближе и ближе двигается к границам с Польшей. Естественно и логистика уменьшена, и украинцы и их западные кураторы думают, что они таким образом смогут частично обезопасить свой ВПК, — пояснил Марочко.

Ранее MK.RU сообщил, что массированная атака российских ударных беспилотников, продолжавшаяся почти сутки, стала потрясением для жителей западных регионов Украины. Как отмечает издание, пользователи соцсетей наблюдали пикирующие дроны в центре своих городов. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Россия
Украина
ВПК
Польша
Дмитрий Бугров
Наталья Наволоцкая
Садовод рассказала, какие цветы лучше высадить до апреля 2026 года
Погода в Москве в четверг, 26 марта: ждать ли жары и сильных ливней
«Звоните своей бабушке»: Макгрегор возвращается в UFC спустя пять лет
Налет на Кронштадт, теракт на Кубани, 600 БПЛА: как ВСУ атакуют РФ 25 марта
Что известно о методах «лечения» в скандальном рехабе «Свобода»
Спрос на российские энергоресурсы взлетел в Юго-Восточной Азии
Что известно о пожаре в одном из жилых домов Астрахани
Что известно о первой попытке Израиля бомбить порты в Каспийском море
Звезда сериала «Постучись в мою дверь» даст показания по делу о наркотиках
Нутрициолог назвала неочевидную причину развития морщин
VK, МФТИ и МГТУ имени Баумана подвели итоги «Технокубка»
Врач предупредил о неочевидной опасности зеленого чая
Матвиенко назвала вопрос, который больше не отпугивает аферистов с Украины
Зафиксирован массовый сбой на сайте налоговой службы
Что известно о расследовании убийства участника «Дома-2» Лукина
Warner Bros. сообщила хорошую новость для поклонников «Властелина колец»
Названо число поврежденных в Иране медицинских объектов
Европейские потребители газа травятся опасным канцерогеном
Росатом начал новый этап экстренного вывоза специалистов из Ирана
«Несмотря на угрозы»: Памфилова сообщила о приезде европейцев на выборы
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

