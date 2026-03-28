Российские войска завершили важную операцию в одном населенном пункте ДНР Минобороны сообщило об освобождении Брусовки в ДНР

Российская армия освободила Брусовку в ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны. Операцию провели военнослужащие группировки войск «Запад».

Ранее российские войска освободили четыре населенных пункта в зоне специальной военной операции. Такие результаты достигнуты за последние семь дней. Речь идет о Потаповке в Сумской области, Песчаном и Шевяковке в Харьковской области, а также о Никифоровке в ДНР.

Ранее бойцы группировки войск «Север» уничтожили пять радиолокационных станций противника в Харьковской области. Как уточнил командир батареи с позывным Дунай, потеря объектов обнаружения целей лишила украинскую сторону возможности вести разведку и выявлять скрытую технику.

Также стало известно, что российские военнослужащие за неделю нанесли один массированный и пять групповых ударов по военным объектам на Украине. Бойцам удалось поразить предприятия военно-промышленного комплекса и объекты топливно-энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.