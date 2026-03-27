27 марта 2026 в 12:27

Российские снаряды поразили «нервную систему» ВПК Украины

ВС России за неделю нанесли пять групповых ударов по военным объектам Украины

Фото: МО РФ
Российские военнослужащие за неделю нанесли один массированный и пять групповых ударов по военным объектам на Украине, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. Бойцам удалось поразить предприятия военно-промышленного комплекса и объекты топливно-энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.

С 21 по 27 марта, в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесены массированный и пять групповых ударов, — отметили в министерстве.

Кроме того, российские военные уничтожили несколько цехов производства дистанционно управляемых катеров, места изготовления и хранения беспилотников. Помимо всего прочего, под удар попали пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.

Военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили пять радиолокационных станций Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Как сообщил командир батареи с позывным Дунай, потеря объектов обнаружения целей лишила украинскую сторону возможности вести разведку и выявлять скрытую технику российских подразделений.

