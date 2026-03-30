30 марта 2026 в 06:08

Российские военные точными ударами разнесли ангар с техникой ВСУ

Командир Буксир: ВС РФ поразили ангар с техникой ВСУ на Харьковском направлении

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Российские военные уничтожили легкобронированную технику ВСУ и натовские образцы в ангаре с помощью гаубицы Д-30, рассказал РИА Новости заместитель командира гаубичной батареи Ленинградского гвардейского полка группировки войск «Север» с позывным Буксир. Операция была проведена после обнаружения ангара с техникой разведкой войск.

С помощью нашей разведки был обнаружен ангар с техникой ВСУ. Двумя точными ударами из гаубицы Д-30 мы поразили этот ангар, — сказал Буксир.

Он отметил, что в результате были уничтожены все находившиеся там образцы легкобронированной техники. Действия российских войск проводились в рамках операции на Харьковском направлении.

Ранее бойцы ВСУ подтвердили начало боев за Славянск и Краматорск в ДНР. По словам источника, местные жители недовольны присутствием украинских военнослужащих, которые регулярно грабят как брошенные квартиры, так и дома, где еще остаются люди.

Как отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с NEWS.ru, Вооруженные силы Украины ждет разгромное поражение в Славянско-Краматорской агломерации. По его мнению, это сражение может стать решающим в ходе специальной военной операции, и оно грозит украинской армии обвалом фронта.

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
