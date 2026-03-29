29 марта 2026 в 13:57

Назван участок фронта, где ВСУ ждет разгромное поражение

Вооруженные силы Украины ждет разгромное поражение в Славянско-Краматорской агломерации, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его мнению, это сражение может стать решающим в ходе специальной военной операции, и оно грозит украинской армии обвалом фронта.

Константиновка — рубеж серьезный и значимый, который наши войска обрабатывают долгие месяцы, поэтому известия с этого направления не могут не радовать. Важная веха в истории этого конфликта, но, уверен, не решающая. Остается еще крупная Славянско-Краматорская агломерация, укрепленная цитадель, которую ВСУ точно просто так не бросят, потому что уж это и есть их последняя возможность хоть каким-то образом удержаться в Донбассе. Думаю, что именно там киевский режим вскоре и получит свой Сталинград, после которого уже не сможет оправиться. А в дальнейшем гнать врага лучше всего за Днепр, до самой польской границы, не оставляя от нынешнего террористического государства и следа, — сказал Журавлев.

Ранее украинские военные подтвердили начало боевых действий за Славянск и Краматорск в Донецкой Народной Республике. По словам источника, местные жители недовольны присутствием украинских военнослужащих, которые регулярно грабят как брошенные квартиры, так и дома, где еще остаются люди.

Украина
Россия
СВО
ВСУ
Софья Якимова
