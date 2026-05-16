В Перми остановили огонь, охвативший ангар

Пожарные ликвидировали открытое горение ангара в Перми, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России. В настоящий момент на месте происшествия проводится проливка и разборка поврежденных огнем конструкций.

На пожаре в Перми объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка конструкций, — сказали в ведомстве.

Ранее пожарные ликвидировали открытое горение после взрыва на АЗС в Пятигорске. По данным ведомства, в тушении было задействовано порядка 60 специалистов и 29 единиц техники. Инцидент произошел 16 мая на заправке, расположенной на улице Ермолова. По данным следствия, при разгрузке газовоза произошел хлопок с последующим возгоранием. В результате инцидента есть пострадавшие, им оказали необходимую медицинскую помощь.

До этого девятиэтажный дом загорелся в районе Измайлово на востоке Москвы. Жильцов эвакуировали. По предварительным данным, загорелись вещи и мебель на балконе. Огонь перекинулся на другие квартиры. Пожар локализовали на площади 60 квадратных метров. Сотрудники МЧС спасли шесть человек.