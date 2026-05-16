В столице Бурятии вспыхнул пожар на электроподстанции Пожар вспыхнул на электроподстанции в Железнодорожном районе Улан-Удэ

В Улан-Удэ вспыхнул пожар на электроподстанции в Железнодорожном районе, сообщили в республиканском ГУ МЧС. По данным ведомства, на месте происшествия уже работают пожарные из Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.

Сотрудники МЧС России приступили к тушению подстанции в микрорайоне Матросова в Улан-Удэ. В настоящий момент подстанция обесточена. На месте работают подразделения Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона, — говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что угрозы дальнейшего распространения огня нет. Спасатели также подчеркнули, что обошлось без пострадавших. Более подробная информация уточняется.

Ранее мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов рассказал, что площадь пожара, разгоревшегося на территории автозаправочной станции, по предварительным данным, составляла порядка 1000 квадратных метров. Он уточнил, что на месте работали восемь единиц пожарной техники и более 50 сотрудников МЧС. Градоначальник призвал пятигорчан не мешать проезду спецтехники для подвоза воды.

Позже в Сети появились кадры взрыва в Пятигорске. На видеозаписи виден столб дыма, который поднимается в воздух. Очевидец сделал видео, когда находился за рулем.