16 мая 2026 в 16:57

Полиция Лондона задержала более десятка протестующих

На двух крупных акциях протеста в Лондоне задержаны 11 человек

Фото: Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press
Сотрудники лондонской полиции задержали 11 человек в ходе проведения двух параллельных масштабных акций протеста, проходящих в субботу, 16 мая, говорится в сообщении Скотленд-Ярда в соцсети X. Для обеспечения порядка на улицы вывели усиленные наряды правоохранителей.

По состоянию на 13:00 (15:00 мск. — NEWS.ru) 11 человек были задержаны за различные нарушения, — отметили в Скотленд-Ярде.

По оценкам властей, суммарное число участников патриотического марша «Соединяй королевство» и пропалестинского шествия может достигнуть 80 тыс. человек. Активисты движения Unite the Kingdom уже устроили многолюдный митинг непосредственно у резиденции премьер-министра страны Кира Стармера. Для предотвращения возможных столкновений между противоборствующими группами полиция установила для обоих шествий жесткие маршруты и строгое время завершения акций до 18:00 по местному времени.

Ранее министр здравоохранения Великобритании Уэз Стритинг подал в отставку, заявив о потере доверия к Стармеру. Экс-министр также уверен, что глава правительства не сможет повести Лейбористскую партию на следующие всеобщие выборы.

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
