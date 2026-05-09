09 мая 2026 в 16:26

Мужчина отобрал оружие у реконструкторов и атаковал «немцев»

Пьяный мужчина в Улан-Удэ отобрал оружие у реконструкторов, чтобы пойти в бой

В Улан-Удэ пьяный мужчина во время исторической реконструкции отобрал у участника постановки оружие и самостоятельно бросился «в атаку» на «немцев», сообщает Telegram-канал Baza. Данное представление было организовано на склоне городского культурного центра.

Инцидент удалось быстро остановить. Действия зрителя пресек один из актеров, который скрутил его и вывел за пределы площадки.

Ранее житель Ижевска в состоянии алкогольного опьянения повредил провода у Вечного огня. Мужчина планировал сдать похищенное на металлолом. Личность подозреваемого вскоре была установлена, после чего его задержали. Выявить его помогли записи с камер наружного видеонаблюдения.

До этого в Красноярском крае пьяный водитель не выполнил требование сотрудников полиции об остановке и попытался скрыться. Погоня завершилась тем, что 34-летний нарушитель на высокой скорости столкнулся с грузовиком КамАЗ. После аварии мужчину задержали.

В Московской области планируется восстановление системы вытрезвителей. Эти учреждения были закрыты около 15 лет назад. Предполагается, что их пропускная способность составит до 10 тыс. обращений в год.

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
