26 марта 2026 в 18:39

Пьяный мужчина обжег провода в Вечном огне, чтобы сдать их на металлолом

Пьяный мужчина обжег провода в Вечном огне в Ижевске

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Житель Ижевска обжег провода в Вечном огне, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в управлении Следственного комитета России по Удмуртии. По данным ведомства, мужчина собирался сдать награбленное на металлолом. Вскоре личность фигуранта была установлена, его задержали.

В ночь с 22 на 23 марта 2026 года фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения около Монумента боевой и трудовой славы, расположенного на Карлутской площади в Ижевске, обжег принесенные с собой провода на Вечном огне, чтобы впоследствии сдать их в металлолом, — говорится в заявлении.

Уточняется, что установить личность мужчины помогли записи с камер наружного наблюдения. В настоящее время фигурант находится в изоляторе. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении его.

Ранее многодетная семья из деревни Стрелковки Калужской области оказалась под угрозой уголовного преследования из-за гендер-пати, проведенной у памятника Жукову. Они случайно запачкали мемориал краской. В обществе возникли разногласия по поводу произошедшего.

Удмуртия
Ижевск
Вечный огонь
пьяные
задержания
полиция
