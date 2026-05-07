День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 12:03

ВСУ пытались атаковать Удмуртию

Глава Удмуртии Бречалов заявил об уничтожении БПЛА в регионе

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников на Удмуртию, в результате один беспилотный летательный аппарат был сбит, заявил глава субъекта Александр Бречалов. По оперативным данным, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. На месте работают все оперативные службы.

Сегодня у нас массированная атака беспилотниками со стороны киевского режима. Один из летательных аппаратов сбит. По оперативным данным, пострадавших нет, разрушений нет. На месте работают все оперативные службы. Дополнительную информацию буду сообщать по мере поступления, — заявил руководитель.

Ранее губернатор Чувашской Республики Олег Николаев сообщил, что мирный житель пострадал в результате удара украинских беспилотников по Чебоксарам. Ситуация в городе находится под контролем профильных ведомств, уточнил он.

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил NEWS.ru, что Вооруженные силы Украины получили возможность ежедневно применять сотни беспилотников для ударов по российским регионам благодаря переносу производственных мощностей на территорию европейских стран. Противник сознательно нацеливает дроны на гражданскую инфраструктуру, отметил эксперт.

Регионы
Удмуртия
БПЛА
дроны
атаки ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Чемпиона России по функциональному многоборью застрелили в Калуге
Петербургские таможенники выявили партию запрещенных детских книг
Нутрициолог развеял миф о пиве после тренировок
Володин объяснил важность нового законопроекта о трудовой миграции
В Брянске выросло число поврежденных из-за атак ВСУ домов
В Грузии задержали главаря банды, взявшей в заложники нескольких россиян
Главе Popcorn Books изменили меру пресечения
«Пробирают мурашки»: Захарова сделала эмоциональное признание перед 9 Мая
Росгвардия задержала мужчину, который показывал гениталии детям
Звезда «Солдатов» раскрыл свое отношение к ремейкам сериалов
Аллергикам рассказали об опасных приспособлениях в квартире
Захарова раскрыла, какая страна повышает ставки в украинском конфликте
«Мы не являемся союзником России»: Пашинян встал на сторону Украины
Стало известно, откуда запускали упавшие в Латвии дроны
ВСУ запустили беспилотники на Петербург с территории ЕС
«Правильно сделали»: Масалитин о возможном пенальти в матче «Бавария» — ПСЖ
«Настоящий подарок»: Захарова объяснила суть визита Зеленского в Армению
«Не знаю, что со мной произошло»: пенсионер шлепнул сотрудницу ПВЗ по попе
Военэксперт раскрыл, почему Зеленский захотел легализовать ЧВК на Украине
Захарова задала Армении неудобный вопрос после угроз Зеленского в Ереване
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.