ВСУ пытались атаковать Удмуртию

Силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников на Удмуртию, в результате один беспилотный летательный аппарат был сбит, заявил глава субъекта Александр Бречалов. По оперативным данным, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. На месте работают все оперативные службы.

Сегодня у нас массированная атака беспилотниками со стороны киевского режима. Один из летательных аппаратов сбит. По оперативным данным, пострадавших нет, разрушений нет. На месте работают все оперативные службы. Дополнительную информацию буду сообщать по мере поступления, — заявил руководитель.

Ранее губернатор Чувашской Республики Олег Николаев сообщил, что мирный житель пострадал в результате удара украинских беспилотников по Чебоксарам. Ситуация в городе находится под контролем профильных ведомств, уточнил он.

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил NEWS.ru, что Вооруженные силы Украины получили возможность ежедневно применять сотни беспилотников для ударов по российским регионам благодаря переносу производственных мощностей на территорию европейских стран. Противник сознательно нацеливает дроны на гражданскую инфраструктуру, отметил эксперт.