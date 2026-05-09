Появились кадры, как россияне несут цветы к Вечному огню на Поклонной горе

Жители и гости столицы продолжают нести цветы к Вечному огню на Поклонной горе. Как передает корреспондент NEWS.ru, родители вместе с детьми возлагают к памятнику гвоздики.

У Вечного огня видны большие корзины белых роз. Некоторые россияне приходили на Поклонную гору с плакатами, на которых изображены их родственники, участвовавшие в ВОВ.

Ранее сообщалось, что военнослужащие из Северной Кореи приняли участие в параде Победы на Красной площади. Командование колонной осуществлял старший полковник Че Юн Хун. Ведущий парада напомнил, что бойцы КНДР оказывали помощь России в ходе освобождения Курской области от ВСУ.

Также во время трансляции парада Победы на Красной площади в Москве показали работу российских военнослужащих различных видов и родов войск, участвующих в СВО. Зрителям продемонстрировали кадры боевого дежурства на пунктах управления РВНС, ВКС и на кораблях ВМФ.

Сообщалось, что самым возрастным ветераном среди присутствовавших на параде Победы стал Кирилл Семенов, которому в этом году исполнится 103 года. Он родился 22 мая 1923 года в городе Семенове Нижегородской области. В марте 1942 года его призвали на службу в ряды Красной армии.