На параде Победы впервые показали работу российских военных в зоне СВО

Работу российских военных всех видов и родов войск, которые принимают участие в СВО, показали во время трансляции парада Победы на Красной площади в Москве. Кроме того, зрителям продемонстрировали кадры боевого дежурства на пунктах управления Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-космических сил и на кораблях Военно-морского флота.

В частности, в ходе трансляции показали, как работают передовые разработки российского оружия, например боевой лазерный комплекс «Пересвет», сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 «Белый лебедь», ЗРК «Прометей» и другие. Также прозвучали поздравления от военнослужащих с Днем Победы.

Ранее сообщалось, что самым старшим из ветеранов, присутствовавших на параде Победы, оказался Кирилл Семенов, который в этом году отпразднует свое 103-летие. Он родился 22 мая 1923 года в Семенове Нижегородской области, в марте 1942-го его призвали в ряды Красной армии.

До этого президент России Владимир Путин напомнил, что именно советский народ вернул суверенитет тем странам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией. По его словам, СССР внес решающий вклад в разгром нацизма, спас не только свою страну, но и весь мир.