Путин напомнил, кто вернул суверенитет сдавшимся Гитлеру странам

Советский народ вернул суверенитет тем странам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией, заявил президент России Владимир Путин во время своего выступления на параде Победы на Красной площади в Москве. По его словам, именно СССР внес решающий вклад в разгром нацизма, спас не только свою страну, но и весь мир.

Мы всегда будем помнить подвиг советского народа. То, что именно он внес решающий вклад в разгром нацизма — спас свою страну, спас мир, — подчеркнул глава государства.

Ранее Путин поздравил участников парада на Красной площади с Днем Победы, назвав его священным и главным праздником. Также президент поприветствовал ветеранов и пожал руки почетным гостям праздника, обменявшись с ними несколькими фразами.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что День Победы для Путина является не только «днем гордости со слезами на глазах», но и насыщенным рабочим днем со множеством мероприятий, включая международные контакты. Он напомнил, что ежегодно российский лидер выступает на параде Победы с развернутой речью.