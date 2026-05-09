День Победы — 2026
09 мая 2026 в 10:26

Путин напомнил, кто вернул суверенитет сдавшимся Гитлеру странам

Путин: народ СССР вернул суверенитет капитулировавшим перед Гитлером странам

Президент РФ Владимир Путин выступает на Красной площади в Москве Президент РФ Владимир Путин выступает на Красной площади в Москве Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости
Советский народ вернул суверенитет тем странам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией, заявил президент России Владимир Путин во время своего выступления на параде Победы на Красной площади в Москве. По его словам, именно СССР внес решающий вклад в разгром нацизма, спас не только свою страну, но и весь мир.

Мы всегда будем помнить подвиг советского народа. То, что именно он внес решающий вклад в разгром нацизма — спас свою страну, спас мир, — подчеркнул глава государства.

Ранее Путин поздравил участников парада на Красной площади с Днем Победы, назвав его священным и главным праздником. Также президент поприветствовал ветеранов и пожал руки почетным гостям праздника, обменявшись с ними несколькими фразами.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что День Победы для Путина является не только «днем гордости со слезами на глазах», но и насыщенным рабочим днем со множеством мероприятий, включая международные контакты. Он напомнил, что ежегодно российский лидер выступает на параде Победы с развернутой речью.

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
