Президент РФ Владимир Путин поздравил участников парада на Красной площади с Днем Победы. Глава государства назвал его священным и главным праздником.

Дорогие граждане России! Дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики. Товарищи офицеры, генералы и адмиралы. Бойцы и командиры, участники специальной военной операции. Уважаемые гости. Поздравляю вас с Днем Победы! — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что этот праздник воспринимается с чувством гордости и любви к стране. По его словам, он связан с осознанием общего долга защищать интересы и будущее Родины, а также с искренней благодарностью поколению победителей.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил граждан с Днем Победы, призвав все страны к диалогу вместо конфликтов. Он также подчеркнул важность сохранения исторического наследия. Кроме того, он призвал быть достойными памяти героических предков.

Также лидер КНДР Ким Чен Ын направил поздравление Путину по случаю Дня Победы. Он выразил надежду, что «великая победоносная история России» будет продолжаться и в дальнейшем.