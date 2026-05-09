День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 мая 2026 в 10:53

Проход северокорейских военных по Красной площади попал на видео

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Военные из Северной Кореи приняли участие в параде Победы на Красной площади, проход войск попал на видео. Ими командовал старший полковник Че Юн Хун. Ведущий парада напомнил, что солдаты из КНДР помогали России при освобождении Курской области от Вооруженный сил Украины.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын направил поздравление президенту России Владимиру Путину по случаю Дня Победы. Ким Чен Ын выразил надежду, что «великая победоносная история России» будет продолжаться и в дальнейшем.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обеспечение безопасности на 9 Мая является абсолютным приоритетом. Так он ответил на вопрос журналистов о том, какие задачи в области безопасности определены в настоящее время. Тогда же он в ответ на указ президента Украины Владимира Зеленского о «разрешении» провести парад Победы заявил, что Москве не нужно ничье дозволение.

Между тем космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев с Международной космической станции (МКС) обратились к гражданам России с поздравлениями в честь Дня Победы. В своем заявлении они отметили стойкость, мужество и героизм Красной армии.

Москва
КНДР
День Победы
Красная площадь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как подтвердить личность при потере паспорта за границей
Фицо заявил о возникновении нового «железного занавеса»
Вспышка хантавируса: что известно на 9 мая, андский штамм, теории заговора
«Вызывает уважение»: Путин похвалил Фицо за историческую правду
Ушаков: контакты Москвы и Вашингтона стали более активными
Путин дал Фицо важное обещание в сфере энергетики
Появились кадры, как россияне несут цветы к Вечному огню на Поклонной горе
Путин заявил, что ЕС и НАТО навязывают конфронтацию
Ушаков назвал клоунадой указ Зеленского о параде Победы в Москве
«Чуть-чуть полегче»: Путин поблагодарил Фицо за приезд в Москву
В Кремле ответили на вопрос о продолжении переговоров России, США и Украины
Жители Одессы несут цветы к памятнику Неизвестному матросу
Раскрыто, как ВС России отнеслись к перемирию в День Победы
ВСУ допустили 8970 нарушений режима прекращения огня
Сайты вне белого списка доступны в Москве с 13:00 мск
В Москве сняли все ограничения на движение транспорта
Генконсул раскрыл смысл участия Токаева в параде Победы на Красной площади
Песков указал на важное сходство конфликтов в Иране и на Украине
Путин тремя словами описал парад Победы
Сенатор назвал фильмы о войне, которые стоит посмотреть каждому школьнику
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.