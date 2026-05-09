Военные из Северной Кореи приняли участие в параде Победы на Красной площади, проход войск попал на видео. Ими командовал старший полковник Че Юн Хун. Ведущий парада напомнил, что солдаты из КНДР помогали России при освобождении Курской области от Вооруженный сил Украины.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын направил поздравление президенту России Владимиру Путину по случаю Дня Победы. Ким Чен Ын выразил надежду, что «великая победоносная история России» будет продолжаться и в дальнейшем.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обеспечение безопасности на 9 Мая является абсолютным приоритетом. Так он ответил на вопрос журналистов о том, какие задачи в области безопасности определены в настоящее время. Тогда же он в ответ на указ президента Украины Владимира Зеленского о «разрешении» провести парад Победы заявил, что Москве не нужно ничье дозволение.

Между тем космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев с Международной космической станции (МКС) обратились к гражданам России с поздравлениями в честь Дня Победы. В своем заявлении они отметили стойкость, мужество и героизм Красной армии.