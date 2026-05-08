Песков прокомментировал указ Зеленского о проведении парада в Москве

России не нужно ничье дозволение, чтобы провести парад Победы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает пресс-служба Кремля. Так он прокомментировал указ украинского президента Владимира Зеленского о «разрешении» провести парад победы в Москве. Он также осудил слова Зеленского и назвал это глупыми шутками.

Горе тому, кто над Днем Победы пытается подтрунивать. Это его беда, — заявил Песков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что День Победы является главным праздником для народов РФ и Белоруссии. Об этом он сказал в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

До этого на железнодорожный вокзал Владивостока прибыл Поезд Победы. На перроне гостей встречал военный оркестр, а в ходе церемонии к жителям города обратился заместитель главы администрации Максим Акульшин. Состав представляет собой передвижной музей, посвященный подвигу советского народа в годы ВОВ.

Кроме того, Волгоград временно переименовали в Сталинград на время празднования Дня Победы. Дорожные знаки с названием «Сталинград» установили на въездах в город, их снимут 10 мая.