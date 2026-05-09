Космонавты МКС поздравили Россию с Днем Победы

Космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев с Международной космической станции (МКС) обратились к гражданам России с поздравлениями в честь Дня Победы, передает ТАСС. В своем заявлении они отметили стойкость, мужество и героизм Красной армии.

Дорогие друзья! Мы от всей души поздравляем вас с Днем Победы! 81 год назад наши предки победили беспощадного врага, стремившегося стереть с лица Земли целые народы. Именно нашей стране мир обязан освобождением от такого явления, как фашизм, — сказал командир станции Кудь-Сверчков.

Микаев отметил, что со станции невооруженным глазом понятно, насколько хрупка и красива Земля. Он подчеркнул, как важно беречь то, что сохранили в Великую Отечественную войну.

Победа в Великой Отечественной войне — это пример мужества, стойкости и героизма, которые явили всему миру граждане нашей страны. Благодаря им сегодня мы можем мечтать, исследовать космос и строить будущее, — сказал космонавт.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обеспечение безопасности на 9 Мая является абсолютным приоритетом. Так он ответил на вопрос журналистов о том, какие задачи в области безопасности определены в настоящее время.