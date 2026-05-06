День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 17:33

Митинг студентов, сотрудников МГУ и ветеранов ВОВ: трогательные кадры

Ветеран ВОВ на торжественном митинге в МГУ, приуроченном к 81-й годовщине Победы Ветеран ВОВ на торжественном митинге в МГУ, приуроченном к 81-й годовщине Победы Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В полдень 6 мая российские и зарубежные студенты, преподаватели МГУ имени М. В. Ломоносова, а также ветераны Великой Отечественной войны приняли участие в торжественном митинге, приуроченном к 81-й годовщине Великой Победы. Мероприятие прошло у Вечного огня — Мемориальной стелы университета.

«Традиция сохраняется более полувека: студенты, аспиранты, преподаватели и сотрудники Московского университета каждый год приходят к Вечному огню — Мемориальной стеле, чтобы почтить память погибших и отдать дань уважения ветеранам за их подвиг», — сказано в публикации университета.

Отмечается, что за четыре года войны 5 тыс. студентов, аспирантов, преподавателей и сотрудников МГУ отправились на фронт и в ополчение. Они стали танкистами, летчиками, артиллеристами, разведчиками, связистами, а также медсестрами.

Стелу воздвигли перед первым учебным корпусом университета к тридцатой годовщине Победы. Она посвящена студентам, профессорам и преподавателям МГУ, погибшим в годы войны.

NEWS.ru собрал торжественные и трогательные кадры мероприятия.

Торжественный митинг в МГУ, приуроченный к 81-й годовщине Победы
Торжественный митинг в МГУ, приуроченный к 81-й годовщине Победы
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Ректор МГУ академик Виктор Садовничий на торжественном митинге в МГУ, приуроченном к 81-й годовщине Победы
Ректор МГУ академик Виктор Садовничий на торжественном митинге в МГУ, приуроченном к 81-й годовщине Победы
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Торжественный митинг в МГУ, приуроченный к 81-й годовщине Победы
Торжественный митинг в МГУ, приуроченный к 81-й годовщине Победы
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Ректор МГУ академик Виктор Садовничий на торжественном митинге в МГУ, посвященном 81-й годовщине Победы
Ректор МГУ академик Виктор Садовничий на торжественном митинге в МГУ, посвященном 81-й годовщине Победы
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Ветераны ВОВ и участники торжественного митинга в МГУ, посвященного 81-й годовщине Победы
Ветераны ВОВ и участники торжественного митинга в МГУ, посвященного 81-й годовщине Победы
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Партизанка, председатель Совета ветеранов войны и труда Московского университета Нина Данилкович на торжественном митинге в МГУ, посвященном 81-й годовщине Победы
Партизанка, председатель Совета ветеранов войны и труда Московского университета Нина Данилкович на торжественном митинге в МГУ, посвященном 81-й годовщине Победы
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Мемориальный комплекс «Вечный огонь»
Мемориальный комплекс «Вечный огонь»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Участник торжественного митинга в МГУ, посвященного 81-й годовщине Победы
Участник торжественного митинга в МГУ, посвященного 81-й годовщине Победы
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Ветераны ВОВ и участники торжественного митинга в МГУ, приуроченного к 81-й годовщине Победы
Ветераны ВОВ и участники торжественного митинга в МГУ, приуроченного к 81-й годовщине Победы
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Участники торжественного митинга в МГУ, посвященного 81-й годовщине Победы
Участники торжественного митинга в МГУ, посвященного 81-й годовщине Победы
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Участник торжественного митинга в МГУ, посвященного 81-й годовщине Победы
Участник торжественного митинга в МГУ, посвященного 81-й годовщине Победы
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Участники торжественного митинга в МГУ, посвященного 81-й годовщине Победы
Участники торжественного митинга в МГУ, посвященного 81-й годовщине Победы
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Здание МГУ во время торжественного митинга, посвященного 81-й годовщине Победы
Здание МГУ во время торжественного митинга, посвященного 81-й годовщине Победы
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
День Победы
митинги
МГУ
студенты
Виктор Садовничий
университеты
Вечный огонь
ветераны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дети покормили ягнят на ферме и заразились опасной инфекцией
Школьница сорвалась в каньон из-за обрыва троса и попала на видео
Израиль готов возобновить войну против Ирана
Война пришла в Голливуд и Канны: НАТО вербует режиссеров для атак на Россию
«Предъява Германии»: военэксперт о желании Польши создать сильнейшую армию
Весенняя прохлада, дожди и ветер: погода в Москве на майские праздники
Россия потребовала от ФРГ снятия запрета на символику Победы
Человек упал на пути на серой ветке метро в Москве
В Британии раскрыли, кто может изменить ситуацию вокруг Ормузского пролива
В скандальном деле о покушении на главу Нижневартовска поставили точку
Дело судей, расизм, штраф за БПЛА: самые громкие скандалы в нашем футболе
Премьер Израиля дал секретное поручение армии
«Неоколониальная империя»: в Совфеде высмеяли Британию за санкции против РФ
МАК занялся расследованием крушения самолета в Омской области
Трамп допустил, что США и Иран могут заключить сделку до поездки в Китай
Хирурги делали пациентам ненужные операции ради наживы
В США признали резкое снижение запасов ключевого ресурса
Появились кадры полыхающего парка в Крыму
Онколог поделился лайфхаками, как не пропустить рак груди
Экс-главе МЧС Крыма добавили новый срок
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.