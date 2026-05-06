Митинг студентов, сотрудников МГУ и ветеранов ВОВ: трогательные кадры

Ветеран ВОВ на торжественном митинге в МГУ, приуроченном к 81-й годовщине Победы

В полдень 6 мая российские и зарубежные студенты, преподаватели МГУ имени М. В. Ломоносова, а также ветераны Великой Отечественной войны приняли участие в торжественном митинге, приуроченном к 81-й годовщине Великой Победы. Мероприятие прошло у Вечного огня — Мемориальной стелы университета.

«Традиция сохраняется более полувека: студенты, аспиранты, преподаватели и сотрудники Московского университета каждый год приходят к Вечному огню — Мемориальной стеле, чтобы почтить память погибших и отдать дань уважения ветеранам за их подвиг», — сказано в публикации университета.

Отмечается, что за четыре года войны 5 тыс. студентов, аспирантов, преподавателей и сотрудников МГУ отправились на фронт и в ополчение. Они стали танкистами, летчиками, артиллеристами, разведчиками, связистами, а также медсестрами.

Стелу воздвигли перед первым учебным корпусом университета к тридцатой годовщине Победы. Она посвящена студентам, профессорам и преподавателям МГУ, погибшим в годы войны.

NEWS.ru собрал торжественные и трогательные кадры мероприятия.