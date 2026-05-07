07 мая 2026 в 10:49

Мишустин рассказал, как в России будут менять модель высшего образования

Михаил Мишустин
Переход к новой модели высшего образования в России будет осуществлен с учетом мнения ученых, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с ректором МГУ Виктором Садовничим. Он подчеркнул, что в таком сложном процессе должны участвовать представители профессионального сообщества, передает пресс-служба кабмина России.

Безусловно, такой важный вопрос не может решаться без участия профессионального сообщества, без учета мнения, экспертизы именно руководителей вузов, профессуры, — сказал Мишустин.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, предоставляющий Минобрнауки право ограничивать поступление в магистратуру для абитуриентов, чье предыдущее образование не соответствует выбранному профилю подготовки. Авторы документа указывают, что сейчас до 24% зачисленных на магистерские программы имеют образование, никак не связанное с предыдущим профилем.

До этого глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что переход российских вузов на новую модель высшего образования станет синтезом лучших практик. Он указал, что инициатива не предполагает отказа от болонской системы или возврата к советскому опыту.

