В Думе предложили закрыть доступ в магистратуру для непрофильных бакалавров

В Госдуму внесен законопроект, предоставляющий Министерству науки и высшего образования право ограничивать поступление в магистратуру для абитуриентов, чье предыдущее образование не соответствует выбранному профилю подготовки. Авторы документа указывают, что в настоящее время до 24% зачисленных на магистерские программы имеют образование, никак не связанное с дальнейшим профилем.

В качестве примера приводятся случаи, когда на «химическую технологию» поступали выпускники бакалавриата по менеджменту, экономике и лингвистике. Как подчеркивается в пояснительной записке, без фундаментальных знаний невозможно обеспечить качественную подготовку специалистов.

Ранее глава Министерства науки Валерий Фальков заявил, что повышение доступности и качества высшего образования в субъектах РФ является ключевой задачей ведомства. Министр отметил, что традиционно высокий уровень подготовки специалистов наблюдается в столице, поэтому особое внимание уделяется региональным вузам, и проводимая политика уже приносит ощутимые результаты.

