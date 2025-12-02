Студента ВШЭ арестовали в Москве по делу о госизмене

Студента ВШЭ арестовали в Москве по делу о госизмене

Мещанский районный суд Москвы принял решение об аресте студента первого курса магистратуры Высшей школы экономики (ВШЭ) Леонида Каца. По данным ТАСС, его обвиняют в государственной измене.

Согласно информации из судебной картотеки, защита пока не подавала апелляцию на решение об аресте. Из материалов следует, что было удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Каца по статье 275 УК РФ (госизмена).

Ранее Леонид Кац уже имел проблемы с законом. Магистранта неоднократно подвергали административным арестам по статье о мелком хулиганстве. Судебное заседание, на котором рассматривался вопрос об избрании меры пресечения, проходило в закрытом режиме. Детали уголовного дела в суде не комментировали. Если вина Каца будет доказана, ему грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Ранее суд в Хабаровском крае приговорил жителя Комсомольска-на-Амуре к 17 годам лишения свободы за передачу спецслужбам Украины данных о работе предприятия ВПК России. В региональной прокуратуре уточнили, что его признали виновным в госизмене.