Госдума рассмотрит закон об обязательном повышении зарплат раз в год Нилов: депутаты вносят на обсуждение в ГД закон о ежегодной индексации зарплаты

Группа депутатов Государственной думы во главе с председателем комитета по труду Ярославом Ниловым подготовила законопроект об обязательной ежегодной индексации заработной платы для работников коммерческого сектора. Документ, с текстом которого ознакомился ТАСС, направлен на внесение изменений в Трудовой кодекс.

В настоящее время статья 134 ТК РФ обязывает всех работодателей индексировать зарплаты в связи с ростом потребительских цен, однако не определяет конкретную периодичность и порядок этого процесса. Инициатива призвана установить четкие сроки и минимальный уровень повышения оплаты труда.

Инициатива регламентирует конкретные сроки (минимум один раз в год) и минимальный уровень индексации (не ниже уровня инфляции за предыдущий год), — указано в сообщении.

По мнению авторов, это создаст предсказуемый механизм и снизит количество трудовых споров. Законопроект поддержан представителями разных фракций. Депутаты намерены законодательно гарантировать защиту покупательной способности доходов работников, независимо от финансовых результатов конкретных компаний.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля 2026 года будет проведена очередная плановая индексация материнского капитала, его размер увеличится на 6,8%. Индексация затронет все семьи, независимо от того, получили они сертификат недавно или имеют неизрасходованный остаток средств на счету.