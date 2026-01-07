Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
07 января 2026 в 08:25

В ГД анонсировали индексацию материнского капитала

Депутат Панеш заявил, что в России с 1 февраля маткапитал проиндексируют на 6,8%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
С 1 февраля 2026 года будет проведена очередная плановая индексация материнского капитала, его размер увеличится на 6,8%, сообщил ТАСС депутат Госдумы Каплан Панеш. Он уточнил, что индексация затронет все семьи, независимо от того, получили они сертификат недавно или имеют неизрасходованный остаток средств на счету.

С 1 февраля 2026 года государство проведет ежегодную индексацию материнского капитала, увеличив его на запланированные 6,8%. Эта мера коснется как тех семей, кто только получит сертификат, так и тех, у кого на счету еще остаются неизрасходованные средства, — сказал член ГД.

По расчетам депутата, после повышения выплата на первого ребенка, рожденного или усыновленного начиная с 1 января 2020 года, составит 737 тыс. рублей. Если право на капитал еще не возникало, то при рождении второго ребенка семья сможет получить 974 тыс. рублей.

Ранее Панеш говорил, что с 1 января 2026 года в России начали действовать изменения, касающиеся оформления жилой недвижимости. Они затрагивают случаи, когда для покупки жилья использовались средства материнского капитала. Главным нововведением стала отмена требования получать обязательное согласие банка. Ранее, если приобретенная квартира или дом находились в ипотечном залоге, для распределения долей между супругами и детьми необходимо было заручиться разрешением банка-залогодержателя.

маткапитал
выплаты
индексации
общество
