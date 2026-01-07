В ГД анонсировали индексацию материнского капитала Депутат Панеш заявил, что в России с 1 февраля маткапитал проиндексируют на 6,8%

С 1 февраля 2026 года будет проведена очередная плановая индексация материнского капитала, его размер увеличится на 6,8%, сообщил ТАСС депутат Госдумы Каплан Панеш. Он уточнил, что индексация затронет все семьи, независимо от того, получили они сертификат недавно или имеют неизрасходованный остаток средств на счету.

По расчетам депутата, после повышения выплата на первого ребенка, рожденного или усыновленного начиная с 1 января 2020 года, составит 737 тыс. рублей. Если право на капитал еще не возникало, то при рождении второго ребенка семья сможет получить 974 тыс. рублей.

Ранее Панеш говорил, что с 1 января 2026 года в России начали действовать изменения, касающиеся оформления жилой недвижимости. Они затрагивают случаи, когда для покупки жилья использовались средства материнского капитала. Главным нововведением стала отмена требования получать обязательное согласие банка. Ранее, если приобретенная квартира или дом находились в ипотечном залоге, для распределения долей между супругами и детьми необходимо было заручиться разрешением банка-залогодержателя.