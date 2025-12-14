Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
14 декабря 2025 в 09:17

В Госдуме напомнили об упрощении процедуры оформления жилья в 2026 году

Депутат Панеш: использование маткапитала при покупке жилья упростят в 2026 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В России с 1 января 2026 года вступают в силу изменения в процедуре оформления жилья, купленного с использованием материнского капитала, сообщил РИА Новости замглавы комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. По его словам, ключевым изменением станет отмена обязательного согласия банка на распределение долей в собственности между членами семьи.

С нового года вступают в силу изменения в правилах использования материнского капитала для улучшения жилищных условий. Мы устраняем значительную бюрократическую преграду, которая годами осложняла жизнь тысячам семей, — отметил парламентарий.

Прежде, если жилье находилось в залоге по ипотеке, детям и супругу для выделения долей требовалось получить разрешение банка-залогодержателя. Эта процедура часто затягивалась, создавая юридические сложности.

Теперь же после погашения кредита семья сможет напрямую оформить соглашение о распределении долей или подать заявление в Росреестр, минуя банк. Это ускорит выполнение обязательства перед государством по наделению детей имущественными правами.

Ранее депутаты от партии «Новые люди» обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с инициативой разрешить оплату семейных путешествий по России за счет средств материнского капитала. Сейчас его можно использовать только для оплаты путевок в детские лагеря с образовательной лицензией.

