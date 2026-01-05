Молдавия постепенно начнет уходить от использования автоматов Калашникова, стремясь соответствовать стандартам НАТО, заявил глава Минобороны республики Анатолий Носатый. По его словам, около четырех подразделений генерального штаба уже перешли на использование других типов вооружения, отказавшись от традиционных автоматов, передает Moldova 1.

Мы окончательно перейдем на вооружение, используемое на Западе, на калибр НАТО, который дает нам доступ к логистической базе, боеприпасам и запасным частям. Мы делаем это постепенно, — прокомментировал Носатый.

Ранее сообщалось, что большинство жителей Молдавии выступили против интеграции в НАТО и объединения с Румынией. Только 23,4% респондентов поддерживают вступление в Североатлантический альянс, в то время как 67,3% категорически против. 10% участников опроса затруднились с ответом. Объединение с Румынией также не получило широкой поддержки: лишь 32,4% респондентов высказались за этот вариант. Большинство, а именно 60,6%, выступили против объединения. Оставшиеся 7% не смогли выразить свою позицию по данному вопросу.