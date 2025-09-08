Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 14:40

Большинство молдован не хотят сближаться с НАТО и Румынией

Date Inteligente: 67,3% молдаван против вступления в НАТО

Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Подавляющее большинство граждан Молдавии выступают против вступления страны в НАТО и слияния с Румынией, следует из результатов соцопроса Date Inteligente (iData), передает РИА Новости. Так, за присоединение к альянсу выступают только 23,4% респондентов, против – 67,3%, остальные не смогли определиться с ответом.

Объединение с Румынией поддерживают только 32,4% опрошенных. Против слияния выступают 60,6%, не смогли ответить 7%. Всего же в опросе приняли участие 1059 человек из 87 населенных пунктов.

Тем временем стало известно, что Европейский союз не стал поддерживать инициативу по ускорению процесса вступления Молдавии в ЕС по сравнению с Украиной. Хотя техническая подготовка к членству обоих государств продолжается активно, предложение предоставить Кишиневу приоритет было отклонено из-за возражений со стороны украинского руководства.

До этого стало известно, что президент Румынии Никушор Дан не направил Молдавии поздравление с Днем независимости, хотя оно было подготовлено заранее. Этот шаг эксперты расценивают как возможный сигнал о стремлении Бухареста к объединению двух стран.

Молдавия
Румыния
опросы
политика
