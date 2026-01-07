«Нет никаких проблем»: Гренландия готова разместить у себя войска США Рютте: Гренландия готова разместить у себя дополнительные войска США

Гренландия готова рассмотреть возможность размещения дополнительного американского военного контингента на своей территории, об этом в интервью CNN заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. По его словам, с этим вопросом «нет никаких проблем».

Что касается конкретно Гренландии, я знаю, что обсуждение полностью открыто для размещения там дополнительных американских войск. С этим нет никаких проблем, — сказал Рютте.

Ранее аналитики британской газеты The Times заявили, что президент США Дональд Трамп может добиться присоединения Гренландии четырьмя способами. По их словам, первый способ заключается в вооруженном вторжении американских солдат на остров.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заверил американских законодателей, что администрация Трампа рассматривает покупку Гренландии как приоритет, а не военное вторжение. По словам политика, звучащие из Белого дома угрозы не означают неизбежной силовой операции.

Кроме того, стало известно, что Дания усилит военное присутствие в Гренландии. Как заявил глава Министерства обороны страны Троэльс Лунд Поульсен, параллельно с этим будет активизировано участие в учениях Североатлантического альянса. Он напомнил, что Дания, включая Гренландию, является членом НАТО.