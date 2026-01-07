Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
07 января 2026 в 16:53

Захарова пришла в недоумение, услышав о бескровной операции США в Венесуэле

Захарова удивилась заявлениям США о якобы бескровной операции в Венесуэле

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik пришла в недоумение, услышав заявления американской стороны о якобы бескровной операции в Венесуэле. Она задалась вопросом, кто дал США право на такие высказывания. Дипломат возмутилась, что в Вашингтоне не считают граждан Венесуэлы и Кубы за людей.

То есть как никто не погиб? <...> Когда США говорят о том, что эта операция так называемая прошла бескровно, они граждан Венесуэлы и Кубы за людей не считают, получается? Кто дал им такое право?спросила Захарова.

Она добавила, что США предпочитают не замечать «кровавые последствия», которые они «сами же и устроили». Представитель ведомства также обратила внимание, что в ООН не дали должную оценку произошедшему из-за гибели людей.

По данным газеты The Washington Post, при проведении США военной операции в Венесуэле и задержании главы страны Николаса Мадуро погибли около 75 человек, включая гражданских лиц. При этом среди жертв были как военные из Венесуэлы и Кубы, так и мирное население.

МИД РФ
Мария Захарова
Венесуэла
Каракас
США
