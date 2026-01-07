Раскрыты новые данные о жертвах нападения США на Каракас WP: около 75 человек погибли в ходе нападения США на Венесуэлу

Около 75 человек, включая гражданских лиц, погибли при проведении США военной операции в Венесуэле и задержании главы страны Николаса Мадуро, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на оценку американских властей и информированные источники. Среди жертв, по данным издания, были как военные из Венесуэлы и Кубы, так и мирное население.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, комментируя эту акцию, заявил об отсутствии безвозвратных потерь среди американских военнослужащих. Он уточнил, что лишь несколько человек из армии США получили ранения в ходе спецоперации.

Ранее депутат Европарламента Фернан Картайзер заявил, что силовая акция США в Венесуэле с последующим вывозом Николаса Мадуро ознаменовала начало эры тотального произвола в мировых делах. Он высказал опасения, что подобные действия могут быть восприняты другими сильными государствами как допустимый прецедент, а также счел вероятным аналогичное вторжение Вашингтона на Кубу.

Ранее американские журналисты сообщили, что администрация США предъявила исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес ряд жестких требований. Согласно информации источника, первоочередным из них является полное прекращение Каракасом экономического и политического сотрудничества с Китаем, Россией, Ираном и Кубой.