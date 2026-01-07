США могли выдвинуть Венесуэле требования по России и Китаю ABC News: США требуют от Родригес разорвать с Россией и КНР экономические связи

Администрация США выдвинула исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес ряд жестких требований, сообщает телеканал ABC News. По сведениям источника телеканала, первое требование предполагает полный разрыв Каракасом экономических и политических связей с рядом государств, включая Китай, Россию, Иран и Кубу.

Всего Вашингтон продумал несколько ультиматумов. Они касаются кардинального изменения внешнеполитического курса Венесуэлы и предоставления США эксклюзивных прав на ее нефтяные ресурсы.

Во-первых, Боливарианская Республика должна будет выдворить Китай, Россию, Иран, Кубу и разорвать экономические связи, — указали источники.

Второе условие заключается в согласии на «эксклюзивное сотрудничество» с США в сфере нефтедобычи и нефтепереработки. Это фактически передаст контроль над ключевым сектором венесуэльской экономики американским компаниям. Официального подтверждения этих требований от сторон не поступало.

До этого сообщалось, что администрация американского лидера выдвинула четыре требования к временно исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес. Среди них: борьба с наркотрафиком, высылка агентов, враждебных США, остановка поставок нефти в страны, соперничающие с Вашингтоном, и проведение свободных выборов.