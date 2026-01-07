Атака США на Венесуэлу
«Если да, то где и когда?»: в ЕС испугались нового сценария Венесуэлы

Депутат Картайзер заявил о переходе мира в эпоху тотального произвола из-за США

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: IMAGO/Nicole Combea / Pool via C/Global Look Press
Операция США в Венесуэле и вывоз президента Николаса Мадуро означает переход мира к эпохе тотального произвола, заявил РИА Новости депутат Европарламента Фернан Картайзер. Он выразил опасения, что другие крупные державы могут счесть такие действия правомерным примером для повторения. Политик также предположил, что Вашингтон может попытаться вторгнуться на Кубу.

Ситуация остается запутанной даже спустя первые два дня. <…> Мы уже даже не в сфере «правил» — мы входим в эпоху тотального произвола, — подчеркнул Картайзер.

Евродепутат добавил, что усилия, предпринятые после Второй мировой войны для формирования международного правопорядка под эгидой ООН, оказались поставлены под сомнение. Особое внимание он обратил на возможные последствия «венесуэльского прецедента».

Продолжат ли США подобные операции, и если да, то где и когда? На Кубе? В Гренландии? Как европеец я задаюсь вопросом о ценностях нашего главного союзника. Не скатится ли мир вновь к варварству? — отметил Картайзер.

Ранее появилась информация, что США выдвинули исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес ряд жестких требований. Одно из них предполагает полный разрыв Каракасом экономических и политических связей с рядом государств, включая Китай, Россию, Иран и Кубу.

