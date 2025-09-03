ЕС принял необычное решение по Молдавии из-за Украины

Европейский союз не стал поддерживать инициативу по ускорению процесса вступления Молдавии в ЕС по сравнению с Украиной, передает Politico. Как сообщают источники, хотя техническая подготовка к членству обоих государств продолжается активно, предложение предоставить Кишиневу приоритет было отклонено из-за возражений со стороны украинского руководства.

Представители ЕС сообщили, что техническая работа по подготовке вступления Украины и Молдавии продолжается быстрыми темпами, но идея позволить Кишиневу действовать быстрее была отклонена после возражений Киева, — говорится в материале.

Ранее политолог Наталья Харитонова заявила, что визит лидеров Франции, Германии и Польши в Молдавию накануне парламентских выборов призван продемонстрировать поддержку президенту Майе Санду. По мнению эксперта, для главы государства это вопрос политического выживания, поскольку она лишилась поддержки со стороны американской администрации. Как отметила Харитонова, Санду и ее партия монополизировали тему евроинтеграции, используя ее в качестве ключевого предвыборного тезиса для сохранения большинства в парламенте.