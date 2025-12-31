Стало известно о восстановлении движения поездов в Краснодарском крае

Железнодорожное сообщение в Краснодарском крае полностью восстановлено, передает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы. Отмечается, что 17 поездов двигаются с отставанием на станции Кавказская, Тихорецкая, Туапсе, Белореченская, а также Минеральные Воды.

Движение [поездов в Краснодарском крае] восстановлено, — сказано в сообщении.

Ранее власти Краснодарского края организовали доставку питания пассажирам поездов, которые попали в снежный плен. К решению проблемы подключены областной Минтранс, муниципалитеты и РЖД.

До этого в связи с аномальными снегопадами в Краснодарском крае и сбоем в графике движения задержались 55 поездов. Кроме того, изменилось время отправления ряда поездов: № 49 Кисловодск — Санкт-Петербург, № 358 Имеретинский Курорт — Уфа и других. Железнодорожники делали все возможное для минимизации задержек пассажирских поездов и восстановления графика движения.

Кроме того, из-за мощного снегопада также оказалось парализовано дорожное движение в Сочи. Наиболее сложная ситуация сложилась на Мамайском перевале — не исключено, что многие встретят Новый год в своих автомобилях. Спецтехника пытается пробиться к затору, однако пока безуспешно.