Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 21:28

Стало известно о восстановлении движения поездов в Краснодарском крае

Движение поездов в Краснодарском крае полностью восстановлено

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Железнодорожное сообщение в Краснодарском крае полностью восстановлено, передает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы. Отмечается, что 17 поездов двигаются с отставанием на станции Кавказская, Тихорецкая, Туапсе, Белореченская, а также Минеральные Воды.

Движение [поездов в Краснодарском крае] восстановлено, — сказано в сообщении.

Ранее власти Краснодарского края организовали доставку питания пассажирам поездов, которые попали в снежный плен. К решению проблемы подключены областной Минтранс, муниципалитеты и РЖД.

До этого в связи с аномальными снегопадами в Краснодарском крае и сбоем в графике движения задержались 55 поездов. Кроме того, изменилось время отправления ряда поездов: № 49 Кисловодск — Санкт-Петербург, № 358 Имеретинский Курорт — Уфа и других. Железнодорожники делали все возможное для минимизации задержек пассажирских поездов и восстановления графика движения.

Кроме того, из-за мощного снегопада также оказалось парализовано дорожное движение в Сочи. Наиболее сложная ситуация сложилась на Мамайском перевале — не исключено, что многие встретят Новый год в своих автомобилях. Спецтехника пытается пробиться к затору, однако пока безуспешно.

Краснодарский край
поезда
железные дороги
задержки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Тульской области ввели режим угрозы атаки БПЛА
Не потерять лицо: как убрать отеки и вернуть цвет кожи после праздников
Уиткофф раскрыл, в каком формате прошли переговоры по безопасности Украины
В одном крупном российском аэропорту сняли запрет на полеты
«Главные люди страны»: Симоньян обратилась к российским бойцам на передовой
В Ижевске произошло смертельное ДТП с участием 10-летнего ребенка
Стало известно о восстановлении движения поездов в Краснодарском крае
Росавиация сообщила о временных ограничениях в аэропорту Калуги
«Все риски и прочее»: инвесторы выстроились в очередь в ДНР
«ЕС поддерживает терроризм»: в Финляндии осудили Каллас из-за России
Украинцы останутся без света даже на новогодних праздниках
В Турции объявилась «дочь» Трампа
В Госдуме объяснили юридические тонкости найма Деда Мороза
Патриарх Кирилл призвал россиян молиться за перемены на Украине
Глава ДНР подтвердил улучшение позиций на одном из направлений
Попавших в новогодний снежный плен пассажиров поездов накормят
В ульяновском аэропорту ввели временные ограничения
Пушилин сообщил об ужасном и шокирующем отношении ВСУ к гражданским
Южноамериканская страна встала на сторону России после атаки на Валдай
Телезрители увидят Долину на нескольких каналах в новогоднюю ночь
Дальше
Самое популярное
Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии
Власть

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии

Атака ВСУ на резиденцию Путина: последние новости, что сказали в Минобороны
Россия

Атака ВСУ на резиденцию Путина: последние новости, что сказали в Минобороны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.