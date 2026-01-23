Премия «Чартова Дюжина» запустила народное онлайн-голосование

XIX ежегодная музыкальная премия «Чартова Дюжина — 2026» запустила народное онлайн-голосование, пишет НСН со ссылкой на программного директора НАШЕго Радио Игоря Панькова. В ходе него слушатели определят лучших исполнителей в эфире соответствующей станции. Лонглист номинантов сформировала аудитория НАШЕго Радио — всего учли около 85 тыс. голосов.

Старт голосования «Чартовой Дюжины» — это всегда важный и волнующий момент в новом эфирном году. Премия дает нам лучше понять предпочтения аудитории и наметить музыкальные тренды на будущее. Мы доверяем вкусу наших радиослушателей, а номинантам желаем удачи! С энтузиазмом болеем всей нашей радийной командой за каждого исполнителя, — высказался Паньков.

Первый этап голосования состоится с 23 января по 9 февраля 2026 года. По его итогам сформируют шортлист премии. А победителей определят уже в ходе второго этапа — с 10 по 24 февраля. Результаты огласят 27 февраля в эфире радиостанции.

