23 декабря 2025 в 16:49

Завод виниловых пластинок «Ультра Продакшн» подвел итоги 2025 года

Фото: Пресс-служба «Мультимедиа Холдинга»
Руководитель завода виниловых пластинок «Ультра Продакшн», входящего в «Мультимедиа Холдинг», Игорь Богданов рассказал, что в 2025 году предприятие выполнило заказы музыкантов и продюсеров разных жанров. В частности, к ним обратились рок- и поп-исполнители, а также джазовые музыканты — последние заняли особое место.

В этом году мы сделали пластинки для Фонда поддержки и развития музыкального искусства имени Игоря Бутмана. Записали на винил альбомы Only Now и «Зимняя сказка», а на подходе еще один альбом джазмена — «Ностальгия». Было приятно работать и с Вадимом Эйленкригом и его альбомом под названием «Лично», — рассказал Богданов.

Перед крупным концертом на «ЦСКА Арене» была выпущена виниловая пластинка музыканта-историка RADIO TAPOK. На заводе также записали два альбома для группы «Моя Мишель», а в сентябре этого года для фанатов «Чайфа» создали пластинки в ярком цвете апельсина.

Недавно на заводе выпустили розовый винил с мелодиями из современного кинофильма «Алиса в стране чудес». А уже сейчас идут отгрузки пластинок к новогодним праздникам. В частности, порадовать зрителей и партнеров решила телекомпания НТВ — она записала на винил в зеленом цвете передачу «Квартирник у Маргулиса».

Ранее Национальная федерация музыкальной индустрии обновила стандарты получения платиновой, золотой и бриллиантовой сертификации продаж музыкальных дисков. Лейблы и другие представители музыкального рынка станут ориентироваться не на западную модель подсчета, а на отечественные критерии.

