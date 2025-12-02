В России обновили критерии получения платиновых музыкальных дисков

Национальная федерация музыкальной индустрии (НФМИ) обновила стандарты получения платиновой, золотой и бриллиантовой сертификации продаж музыкальных дисков, пишет НСН. Лейблы и другие представители музыкального рынка станут ориентироваться не на западную модель подсчета, а на отечественные критерии.

Золотой статус присваивается альбому при продаже 10 тыс. копий, платиновый — при 20 тыс., а бриллиантовый — при 200 тыс. проданных экземпляров. Синглы сертифицируются по более высоким планкам: для золота требуется 50 тыс. проданных копий, для платины — 100 тыс., а бриллиантовый статус присуждается за 1 млн продаж.

Новая модель сертификации НФМИ учитывает не только продажи, но и легальные стримы. Теперь для получения статусов нужно набрать определенное количество прослушиваний в таких сервисах, как «Яндекс Музыка», VK Музыка, «Звук», «МТС Музыка» и других.

Ранее сообщалось, что некоторые композиции с участием народных артистов России Ларисы Долиной, Григория Лепса и Олега Газманова снова появились в стриминговом сервисе Apple Music. Речь идет только о тех треках, где эти артисты указаны как участники, а не как основные исполнители.