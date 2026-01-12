Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 02:00

Подведены итоги новогодних штурмов ВС РФ в зоне СВО

ТАСС: ВС РФ за новогодние праздники освободили шесть населенных пунктов

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
В период новогодних праздников с 31 декабря по 11 января в зоне специальной военной операции были освобождены шесть населенных пунктов, подсчитал ТАСС на основе данных Министерства обороны Российской Федерации. На запорожском участке фронта группировки «Восток» и «Днепр» освободили села Зеленое и Белогорье.

Продвижение также зафиксировано на других территориях. В частности, в Сумской области (н.п. Грабовское, группа «Север»), Харьковской (н.п. Подолы, группа «Запад»), Днепропетровской (н.п. Братское, «Восток») и в Донецкой Народной Республике (н.п. Бондарное, группировка «Южная»).

Наступательные операции велись одновременно на широком фронте, отметили в агентстве. Освобождение этих пунктов свидетельствует о сохранении высокого оперативного темпа действий российских подразделений и способствует улучшению тактического положения на ключевых направлениях в зоне СВО.

Ранее стало известно, что стрелок-сапер рядовой Али Хакиров, действуя в головном дозоре штурмовой группы, обнаружил минное заграждение. Он оперативно обезвредил боеприпасы, позволив подразделению скрытно выйти к вражеским позициям. Подав сигнал группе, Али приступил к разминированию. Оперативно обезвредив мины на узкой тропе, провел группу к укрепленной позиции противника.

