12 января 2026 в 01:41

«Не ждали»: бойцы ВС РФ атаковали противника со стороны минных укреплений

МО: ВС России застали врасплох ВСУ со стороны минного заграждения

Саперы ВС РФ Саперы ВС РФ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Стрелок-сапер рядовой Али Хакиров, действуя в головном дозоре штурмовой группы, обнаружил минное заграждение, сообщила пресс-служба министерства обороны Российской Федерации. Он оперативно обезвредил боеприпасы, позволив подразделению скрытно выйти к вражеским позициям.

Подав сигнал группе, Али приступил к разминированию. Оперативно обезвредив мины на узкой тропе, провел группу к укрепленной позиции противника.

Украинские боевики, не ожидавшие атаки со стороны минного заграждения, были застигнуты врасплох, — сообщили в военном ведомстве.

В результате атаки ВСУ отступили с потерями. Также оборонное ведомство сообщило о механике-водителе САУ рядовом Степане Лопатине, который во время марша обнаружил приближение вражеских БПЛА. Он оперативно занял огневой рубеж и метким огнем уничтожил два дрона, что позволило его расчету выполнить боевую задачу.

Ранее стало известно, что средства противовоздушной обороны ликвидировали 130 беспилотников ВСУ самолетного типа в зоне СВО за сутки. Как рассказали в Министерстве обороны РФ, сбиты две вражеские управляемые авиационные бомбы.

