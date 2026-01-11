Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 12:41

Раскрыто число уничтоженных за сутки беспилотников в зоне СВО

МО: в зоне СВО уничтожено 130 украинских дронов

Фото: МО РФ
Средства противовоздушной обороны ликвидировали 130 беспилотников ВСУ самолетного типа в зоне СВО за сутки, рассказали в Министерстве обороны РФ. Также сбиты две вражеские управляемые авиационные бомбы.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы и 130 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сообщили там.

Также в оборонном ведомстве рассказали, что подразделения ВСУ за минувшие сутки потеряли в зоне СВО порядка 1330 военнослужащих. По данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» насчитывается до 205 военнослужащих, «Запада» — до 200, «Южной» — более 160, «Центра» — более 400, «Востока» — более 290, «Днепра» — до 75 военных.

Кроме того, появилась информация, что ВС РФ освободили Белогорье в Запорожской области. В операции принимала участие группировка войск «Днепр». До этого российские бойцы установили контроль над населенным пунктом Грабовское в Сумской области. В оборонном ведомстве уточнили, что в операции принимали участие подразделения группировки войск «Север».

ВСУ
атаки ВСУ
Минобороны РФ
Киев
