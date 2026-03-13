13 марта 2026 в 18:53

Увеличилось число жертв атаки ВСУ на Брянск

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Число погибших из-за удара ВСУ по Брянску 10 марта увеличилось с семи до восьми, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз на заседании Общественной палаты региона. Трансляция ведется в соцсети «ВКонтакте». Ранения получили 47 человек.

Большое горе для родных, близких, для области. По последним данным, уже окончательным данным, погибло восемь человек, 47 было ранено, — сказал Богомаз.

Тем временем в Минобороны РФ рассказали, что с 08:00 до 18:00 мск в пятницу, 13 марта, российские силы противовоздушной обороны сбили 42 украинских беспилотника. ВСУ пытались атаковать Белгородскую и Курскую области.

По словам губернатора Курской области Александра Хинштейна, в результате удара украинского дрона по Рыльску двое человек получили травмы, им была оказана медицинская помощь. По его словам, пострадавшие от госпитализации отказались.

Ранее Министерство иностранных дел России вызвало послов Великобритании и Франции и заявило им решительный протест из-за удара по Брянску 10 марта. Атака была совершена крылатыми ракетами Storm Shadow французско-британского производства.

